"Нафтогаз" никого не отключает от газоснабжения, - Витренко

Витренко отметил, что только оператор ГТС и облгазы могут отключить потребителя

НАК "Нафтогаз Украины" никого не отключает от газоснабжения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, комментируя ситуацию с разделением "Киевэнерго" и долгами компании.

"Нафтогаз" никого не отключает от газоснабжения. Мы говорим, что мы не можем быть поставщиком газа для этой новой компании (образовавшейся в результате разделения "Киевэнерго", - ред.) без договора, то есть что мы не можем быть ответственными перед оператором ГТС за отборы этой компании", - заявил он.

При этом Витренко отметил, что новая компания может найти себе другого поставщика, не "Нафтогаз".

По словам Витренко, только оператор ГТС и облгазы могут отключить потребителя.

"Если вы отбираете газ из системы вообще без поставщика - это несанкционированный отбор, который должен упреждать оператор ГТС и облгазы. То есть это только они могут физически отключить потребителя. Сейчас, поскольку у новой тепловой компании нет поставщика газа, нет договора на поставку газа, "Укртрансгаз" и "Киевгаз" не дают им проводить несанкционированный отбор. Но если все же компания будет отбирать газ без санкции, это может привести к уголовной ответственности", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что небаланс в газотранспортной системе (ГТС) оценивается в 27,5 млрд гривен.