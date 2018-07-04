"Нафтогаз" нікого не відключає від газопостачання, - Вітренко

Вітренко наголосив, що тільки оператор ГТС і облгази можуть відключити споживача

НАК "Нафтогаз України" нікого не відключає від газопостачання. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, коментуючи ситуацію з розділенням "Київенерго" і боргами компанії.

"Нафтогаз" нікого не відключає від газопостачання. Ми говоримо, що ми не можемо бути постачальником газу для цієї нової компанії (що утворилася внаслідок розділення "Київенерго", - ред.) без договору, тобто що ми не можемо бути відповідальними перед оператором ГТС за відбори цієї компанії", - заявив він.

При цьому Вітренко наголосив, що нова компанія може знайти собі іншого постачальника, не "Нафтогаз".

За словами Вітренка, тільки оператор ГТС і облгази можуть відключити споживача.

"Якщо ви відбираєте газ із системи взагалі без постачальника - це несанкціонований відбір, який повинен попереджати оператор ГТС і облгази. Тобто це тільки вони можуть фізично відключити споживача. Зараз, оскільки в новій теплової компанії немає постачальника газу, немає договора на постачання газу, "Укртрансгаз" і "Київгаз" не дають їм проводити несанкціонований відбір. Але якщо все ж компанія буде відбирати газ без санкції, це може призвести до кримінальної відповідальності", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що небаланс в газотранспортній системі (ГТС) оцінюється в 27,5 млрд гривень.