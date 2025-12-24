"Нафтогаз" назвав обсяг імпорту газу на 2025 рік

"Враховуючи інтенсивність ударів по внутрішній інфраструктурі, без імпорту природного газу нам би було важко. Протягом 2025 року обсяги імпорту природного газу складуть майже 6 мільярдів кубічних метрів, що дозволяє нам проходити опалювальний сезон, закінчити попередній і проходити вже цей поточний", - сказав він.

За словами Федоренка, перші два місяці опалювального сезону Україна проходить "максимально контрольовано".

Він зазначив, що більшість фінансових потреб на імпорт уже закриті, і компанія готується до першого кварталу 2026 року та середньострокової перспективи.

"У нас основний фокус - середньо- та довгострокові контракти на постачання природного газу. Основний акцент ми ставимо на диверсифікацію джерел постачання, в першу чергу на постачання LNG - скрапленого газу американського походження", - додав він.

Федоренко уточнив, що у 2025 році через польські та литовські термінали буде отримано 600 млн кубометрів LNG, а ще 300 млн кубометрів законтрактовано на перший квартал 2026 року.

Загалом обсяг постачання LNG у цей опалювальний сезон може сягнути приблизно 1 млрд кубометрів.