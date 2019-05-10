"Нафтогаз" назвал сумму уплаченных налогов с начала года

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком

Группа "Нафтогаз" за январь - апрель 2019 года уплатила в государственный бюджет около 37,2 млрд грн налогов и сборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные компании.

Как отмечается в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", поступления от группы "Нафтогаз" составили более 16,5% общих доходов государственного бюджета за январь-апрель 2019 года.

"Группа "Нафтогаз" остается крупнейшим плательщиком налогов в Украине. По итогам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составит 137,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным финансового отчета, НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2018 году получила чистую прибыль в размере 13,6 млрд грн, что в 2,8 раза меньше, чем в 2017 году (38,1 млрд грн).

Отметим, что НАК "Нафтогаз Украины" направил на рассмотрение Кабинета министров скорректированный финансовый план компании на 2019 год без компенсации по ПСО. Согласно документу, поставки газа по нерыночным ценам увеличат дефицит компании на 20,9 млрд грн.