Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" сократилась

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего задолжали теплокоммунэнерго и ТЭЦ

Суммарная задолженность контрагентов НАК "Нафтогаз Украина", которые получают газ в соответствии с положением о ПСО, за две последние недели уменьшилась на 8,9% (6,3 млрд грн) до 64,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

По данным пресс-службы, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 7 мая 2019 года составляет около 39,6 млрд грн, что на 2,480 млрд грн (5,9%) больше, чем две недели назад.

Как отмечается в сообщении, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,8 млрд грн. По сравнению с позапрошлой неделей задолженность уменьшилась на 3,798 млрд грн (13,3%).

Задолженность промышленных предприятий за две минувшие недели уменьшилась на 1,7 млн грн (0,1%) и составляет около 2,9 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсрады "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за две минувшие недели уменьшилась на 739 млн грн (20,2%). Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго" составляет около 2,9 млрд грн.

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Напомним, по данным финансового отчета, НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2018 году получила чистую прибыль в размере 13,6 млрд грн, что в 2,8 раза меньше, чем в 2017 году (38,1 млрд грн).

Отметим, что НАК "Нафтогаз Украины" направил на рассмотрение Кабинета министров скорректированный финансовый план компании на 2019 год без компенсации по ПСО. Согласно документу, поставки газа по нерыночным ценам увеличат дефицит компании на 20,9 млрд грн.