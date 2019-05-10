"Нафтогаз" назвав суму сплачених податків з початку року

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Нафтогаз залишається найбільшим платником податків

Група "Нафтогаз" за січень - квітень 2019 року сплатила до державного бюджету близько 37,2 млрд грн податків і зборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані компанії.

Як наголошується в повідомленні прес-служби "Нафтогазу", надходження від групи "Нафтогаз" склали понад 16,5% загальних доходів державного бюджету за січень-квітень 2019 року.

"Група "Нафтогаз" залишається найбільшим платником податків в Україні. За підсумками 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи в державний бюджет складе 137,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними фінансового звіту, НАК "Нафтогаз України" як окрема юридична особа в 2018 році отримала чистий прибуток у розмірі 13,6 млрд грн, що в 2,8 рази менше, ніж у 2017 році (38,1 млрд грн).

Зазначимо, що НАК "Нафтогаз України" направив на розгляд Кабінету міністрів скоригований фінансовий план компанії на 2019 рік без компенсації за ПСО. Згідно з документом, постачання газу за неринковими цінами збільшать дефіцит компанії на 20,9 млрд грн.