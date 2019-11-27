"Нафтогаз" назвал дедлайн для транзитного контракта с "Газпромом"

Крайним сроком для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа является 13 декабря. Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сказал журналистам в Берлине, передает агентство Bloomberg.

Как отметил Витренко, контракт на транзит газа территории Украины должен быть заключен по европейским правилам и украинскому законодательству.

"Это уже чрезвычайная процедура. Потому что по европейским правилам, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сообщил он.

Витренко также заявил, что регулятор (НКРЭКУ) и оператор ГТС отодвигают дедлайны все дальше и дальше, чтобы было возможно долгосрочное бронирование, но по украинскому законодательстсву нельзя двигать их на более дальний срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования", - сказал он и добавил, что это придает особое значение для начала реальных переговоров, поскольку в декабре остается только две недели.

Напомним, газовый вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина 25 декабря. Как отметил Зеленский, нужно договориться о новом долгосрочном газовом контракте, поскольку это вопрос энергетической безопасности всей Европы.

Как заявил российский президент Владимир Путин, его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в основном касался газового контракта.