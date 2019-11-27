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"Нафтогаз" назвав дедлайн для транзитного контракту з "Газпромом"

Новини » Економіка     27.11.2019 - 13:35
"Нафтогаз" назвав дедлайн для транзитного контракту з "Газпромом"
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Транзитний газовий контракт повинен бути укладений не пізніше 13 грудня

Останнім терміном для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу є 13 грудня. Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, сказав журналістам у Берліні, передає агентство Bloomberg.

Як зазначив Вітренко, контракт на транзит газу територією України повинен бути укладений за європейськими правилами та українським законодавством.

"Це вже надзвичайна процедура. Тому що за європейськими правилами, щоб забронювати довгострокові потужності, потрібно зробити це заздалегідь", - повідомив він.

Вітренко також заявив, що регулятор (НКРЕКП) і оператор ГТС відсувають дедлайни все далі і далі, щоб було можливо довгострокове бронювання, але за українським законодательстсвом не можна рухати їх на більш тривалий термін.

"13 грудня - це дедлайн для довгострокового бронювання", - сказав він і додав, що це надає особливого значення для початку реальних переговорів, оскільки в грудні залишається тільки два тижні.

Нагадаємо, газове питання обговорювалося під час телефонної розмови президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна 25 грудня. Як зазначив Зеленський, потрібно домовитися про новий довгостроковий газовий контракт, оскільки це питання енергетичної безпеки всієї Європи.

Як заявив російський президент Володимир Путін, його розмова з президентом України Володимиром Зеленським в основному стосувалася газового контракту.

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Новини України ГазпромЮрій ВітренкоНафтогаз України
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