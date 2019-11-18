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"Нафтогаз" назначил руководителя для ТЭЦ Дубневичей

Новости » Политика     18.11.2019 - 21:59
"Нафтогаз" назначил руководителя для ТЭЦ Дубневичей
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ стал Иван Сорока

Компания "Нафтогаз Украина" назначила новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, был выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Раздел.

"Мы уверены, что выбранная кандидатура в полной мере соответствует вызовам и неотложной задачей, с которыми столкнулось сегодня предприятие", - прокомментировал назначение Ивана Сороки директор по энергоэффективности и управления имуществом группы "Нафтогаз" Виталий Щербенко.

Напомним, 15 ноября АРМА передало ТЭЦ в городах Новояворовск и Новый Раздел Львовской области в управление ООО "Нефтегаз Тепло", которая входит в группу компаний "Нафтогаз Украины".

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук во время поездкиво Львовскую область 13 ноября заявил, что Кабинет министров Украины планирует передать ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле в управление группы НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявил, что эти два города оказались не готовыми к подаче тепла в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

Отметим, что конечными бенефициарами компаний-управителей ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле были братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

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