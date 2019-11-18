"Нафтогаз" призначив керівника для ТЕЦ Дубневичів

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Новим керівником Новороздольской і Новояворівської ТЕЦ став Іван Сорока

Компанія "Нафтогаз Україна" призначила новим керівником Новороздольской і Новояворівської ТЕЦ Івана Сороку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу компанії.

Так, був виконаний один із пунктів плану дій щодо вирішення ситуації з теплопостачанням міст і Новий Розділ Новояворівськ.

"Ми впевнені, що обрана кандидатура повною мірою відповідає викликам і невідкладним завданням, з якими зіштовхнулося сьогодні підприємство", - прокоментував призначення Івана Сороки директор з енергоефективності та управління майном групи "Нафтогаз" Віталій Щербенко.

Нагадаємо, 15 листопада АРМА передало ТЕЦ в містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області в управління ТОВ "Нафтогаз Тепло", яка входить в групу компаній "Нафтогаз України".

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час поездкиво Львівську область 13 листопада заявив, що Кабінет міністрів України планує передати ТЕЦ в Новояворівську і Новому Роздолі в управління групи НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявив, що ці два міста виявилися не готовими до подачі тепла в трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводилися, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже півроку.

Зазначимо, що кінцевими бенефіціарами компаній-управителів ТЕЦ в Новояворівську та Новому Роздолі були брати Ярослав і Богдан Дубневичи.