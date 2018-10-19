ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Нафтогаз" направит в бюджет Украины 90% прибыли, - Гройсман

Новости » Энергетика    19.10.2018 - 18:12
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Кроме того, Кабмин принял решение об увеличении финансирования программы "теплых кредитов"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" будет направлять в бюджет Украины 90% прибыли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, сегодня, 19 октября, Кабмин провел внеочередное заседание, на котором, в частности, было принято решение о повышении цены на газ на 23,5%. Кроме того, правительство постановило, что "Нафтогаз" будет передавать на нужды украинцев 90% своей прибыли.

"Мы принимаем решение об увеличении финансирования программы "теплых кредитов" и направлении 90% прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в бюджет - на нужды граждан. Мы принимаем ответственное решение", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что согласно решению правительства, с 1 ноября текущего года цена газа для населения будет составлять 8 550 гривен за тысячу кубометров. Вместе с тем, до ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" относительно текущей цены.

Отметим, в сентябре текущего года между правительством Украины и Международным валютным фондом была достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.

Кабмин проведет экстренное заседание В Кабмине рассказали, когда на таможне установят электронные сканеры
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир ГройсманНафтогаз Украины Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь