"Нафтогаз" направит в бюджет Украины 90% прибыли, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Кроме того, Кабмин принял решение об увеличении финансирования программы "теплых кредитов"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" будет направлять в бюджет Украины 90% прибыли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, сегодня, 19 октября, Кабмин провел внеочередное заседание, на котором, в частности, было принято решение о повышении цены на газ на 23,5%. Кроме того, правительство постановило, что "Нафтогаз" будет передавать на нужды украинцев 90% своей прибыли.

"Мы принимаем решение об увеличении финансирования программы "теплых кредитов" и направлении 90% прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в бюджет - на нужды граждан. Мы принимаем ответственное решение", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что согласно решению правительства, с 1 ноября текущего года цена газа для населения будет составлять 8 550 гривен за тысячу кубометров. Вместе с тем, до ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" относительно текущей цены.

Отметим, в сентябре текущего года между правительством Украины и Международным валютным фондом была достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.