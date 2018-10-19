"Нафтогаз" направлятиме в бюджет України 90% прибутку, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Крім того, Кабмін ухвалив рішення про збільшення фінансування програми "теплих кредитів"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що НАК "Нафтогаз України" направлятиме в бюджет України 90% прибутку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Так, сьогодні, 19 жовтня, Кабмін провів позачергове засідання, на якому, зокрема, було прийнято рішення про підвищення ціни на газ на 23,5%. Крім того, уряд ухвалив, що "Нафтогаз" передаватиме на потреби українців 90% свого прибутку.

"Ми ухвалюємо рішення про збільшення фінансування програми "теплих кредитів" і направлення 90% прибутку НАК "Нафтогаз України" в бюджет - на потреби громадян. Ми приймаємо відповідальне рішення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що відповідно до рішення уряду, з 1 листопада поточного року ціна газу для населення складатиме 8 550 гривень за тисячу кубометрів. Разом з тим, до листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" щодо поточної ціни.

Зазначимо, у вересні поточного року між урядом України Міжнародним валютним фондом була досягнута принципова домовленість про підвищення тарифів на газ для населення до рівня імпортних цін до 2020 року.