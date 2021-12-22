"Нафтогаз" направил жалобу на "Газпром" в Еврокомиссию: в чем причина

Как отметил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом".

"Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - сказал он.

В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание Европейской комиссии на ряд конкретных злоупотреблений.

В частности, речь идет о умышленном отказе "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, которые принадлежат "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы. Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу. Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, "Газпром" отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, "Газпром" продолжает блокировать экспорт газа, добываемого на территории России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу, отметили в НАК.

"Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства. Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки 1921 долларов за 1 тыс. куб. м (по состоянию на 21 декабря 2021 года)", - говорится в сообщении.

В жалобе также говорится о том, чтобы исключить дискриминационные подходы со стороны "Газпрома" при использовании "Северного потока-2", украинской газотранспортной системы и других транзитных маршрутов, по которым российский газ транспортируется в Европу.

Поэтому "Нафтогаз" просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, "Нафтогаз" просит ЕК обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или по крайней мере на границе Украины и стран ЕС. При этом клиенты "Газпрома" получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, "Газпром" должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа частными российскими добывающими компаниями, а также транзита газа из стран Центральной Азии.