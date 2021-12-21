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Цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов

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Вторник 21 декабря 2021 14:18
Цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов Фото: цена газа в Европе превысила 2000 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Биржевая цена на газ в Европе 21 декабря впервые превысила отметку 2000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на TTF выросла на 16% и достигла 171,5 евро за МВт/ч - около 2004 долларов 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Газ дорожает в связи с наступлением в Европе сильных холодов, а также из-за действий "Газпрома".

В среднем декабрьская температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже, чем в прошлом году.

"Газпром" отказался заказывать на вторник транзит по "Ямала-Европа", в связи с чем трубопровод остановился и перешел в реверсный режим - с запада на восток.

Кроме того, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на январь 2021 года и заказал всего 21,6% мощностей по газопроводу "Ямал - Европа" через Польшу.

Напомним, предыдущий исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысячу кубометров продавали более чем за 1900 долларов.

Национальный банк Украины ожидает стремительного снижения цен на газ после окончания отопительного сезона в Европе весной 2022 года. В то же время средняя цена за год будет достаточно высокой - 460 долларов за тысячу кубометров.

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