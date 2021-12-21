Цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов

Биржевая цена на газ в Европе 21 декабря впервые превысила отметку 2000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на TTF выросла на 16% и достигла 171,5 евро за МВт/ч - около 2004 долларов 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE .

Газ дорожает в связи с наступлением в Европе сильных холодов, а также из-за действий "Газпрома".

В среднем декабрьская температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже, чем в прошлом году.

"Газпром" отказался заказывать на вторник транзит по "Ямала-Европа", в связи с чем трубопровод остановился и перешел в реверсный режим - с запада на восток.

Кроме того, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на январь 2021 года и заказал всего 21,6% мощностей по газопроводу "Ямал - Европа" через Польшу.