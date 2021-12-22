"Нафтогаз" направив скаргу на "Газпром" до Єврокомісії: у чому причина

Як зазначив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом".

"Саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі. Дії "Газпрому" є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один з найбільших покупців газу в Європі також несе збитки через ці зловживання. Відтак, ми просимо Європейську комісію належно відреагувати на порушення", - сказав він.

У своїй скарзі "Нафтогаз" звертає увагу Європейської комісії на низку конкретних зловживань.

Зокрема, йдеться про зумисну відмову "Газпрому" від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать "Газпрому" чи в яких він має значні заброньовані обсяги. Крім того, російська компанія раптово та без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу. Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, "Газпром" відмовився від поставок більших обсягів до ЄС. Також без вагомих причин "Газпром" так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна. Крім того, "Газпром" продовжує блокувати експорт газу, що видобувається на території Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи, зазначили в НАК.

"Метою таких дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу та тиск на Європейський союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства. Дії Газпрому прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки 1921 доларів за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня 2021 року)", - йдеться в повідомленні.

У скарзі також йдеться про унеможливлення дискримінаційних підходів з боку "Газпрому" при використанні "Північного потоку-2", Української газотранспортної системи та інших транзитних маршрутів, якими російський газ транспортується до Європи.

Відтак "Нафтогаз" просить Європейську комісію вжити комплекс негайних забезпечувальних заходів. Зокрема, "Нафтогаз" просить ЄК зобов’язати "Газпром" виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. При цьому клієнти "Газпрому" отримають можливість купувати газ, зокрема, на кордоні Росії з Україною для подальшого самостійного бронювання потужностей ГТС та транспортування до Європи та/або закачки газу до українських ПСГ. Крім того, "Газпром" має надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії.