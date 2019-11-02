"Нафтогаз" направил новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Facebook.

По его словам, решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования ". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Работали активно над этими документами мы примерно три месяца. Более подробно о наших исковые требования, а также о том, почему требования "Газпрома" являются необоснованными, я напишу чуть позже", - написал Витренко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" предъявит "Газпрому" иск на 11 млрд долларов. По словам Витренко, 1 ноября украинская сторона вышлет "Газпрому" исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за возможное прекращение транзита российского газа по территории Украины.

Также ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если контракт на транзит газа из России не будет продлен на 2020 год, несколько украинских городов могут остаться без отопления.