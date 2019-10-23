Гончарук заявил об угрозе отключения тепла в ряде городов с 1 января

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Несколько городов могут остаться без тепла, если не продлят контракт на транзит газа

Если контракт на транзит газа из России не будет продлен на 2020 года, несколько украинских городов могут остаться без отопления. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинское правительство прорабатывает сценарии, если контракт с Российской Федерацией не будет продолжен.

"В случае если прекратится транзит газа в Европу, наших запасов достаточно, чтобы обеспечить отопление. Но из-за особенности работы ГТС у нескольких небольших городов могут быть проблемы с отоплением", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 октября в Брюсселе пройдет очередной раунд трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза. Ожидается, что стороны могут достичь соглашения о транзите газа в 2020 году.

Отметим, отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины, а сегодня была названа дата включения отопления в Киеве. В частности, в связи с ухудшением погоды в столице с 25 октября запускают систему отопления, но для того, чтобы система центрального отопления начала работать на полную мощность, нужно около 10 дней.