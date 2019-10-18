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НАК предъявит "Газпрому" иск на 11 млрд долларов

Новости » Политика    18.10.2019 - 14:55
НАК предъявит "Газпрому" иск на 11 млрд долларов
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Ранее "Газпром" выдвинул условия заключения нового контракта

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предъявит российскому "Газпрому" иск на 11 млрд долларов, что может стать компенсацией в случае прекращения транзита. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

В частности, Витренко прокомментировал новости о том, что "Газпром" ставит условием заключения нового контракта на транзит газа отказ Украины от победы в Стокгольмском арбитраже.

"И хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - добавил Витренко.

НАК предъявит &quot;Газпрому&quot; иск на 11 млрд долларов

Напомним, ранее "Газпром" потребовал урегулировать судебные споры с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит российского газа в страны Европейского союза. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, решение Стокгольмского суда в пользу "Нафтогаза" якобы "внесло дисбаланс" в оба контракта с Украиной - на транзит и поставку газа.

Отметим, ранее на этой неделе Российская Федерация и Европейская комиссия обсудили транзит газа по территории Украины после 2019 года.

"Газпром" предложил Украине 20% скидку на газ при прямых поставках
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