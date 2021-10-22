"Нафтогаз" намерен импортировать газ только для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" сейчас импортирует всего около 5 млн кубометров газа в сутки. Газ нужен для продажи промышленным предприятиям.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " На пороге энергокризиса. Кабмин может возобновить финансирование "Нафтогаза" .

Глава правления компании Юрий Витренко уверяет, что для нужд населения газа накоплено достаточно, ресурс закупают лишь для продажи промышленности.

На запрос издания Витренко не стал уточнять, какие объемы газа НАК собирается импортировать до конца года и отопительного периода и сколько для этого нужно средств.

"Компания планирует осуществлять дальнейшие закупки газа преимущественно для промышленных клиентов, и поэтому мы не можем назвать точные цифры. Объем денег (которые будут нужны для закупки, - ред.) будет зависеть от объемов газа, и источником таких закупок будут оплаты промышленных клиентов", - сказано в комментарии Витренко.

Пока суточный объем закачки газа слишком мал, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. "150 млн кубов по месяцу. Это где-то 20% месячных потребностей промышленности", - подсчитал он.