"Нафтогаз" має намір імпортувати газ тільки для промисловості

НАК "Нафтогаз України" зараз імпортує всього близько 5 млн кубометрів газу на добу. Газ потрібен для продажу промисловим підприємствам.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу" .

Голова правління компанії Юрій Вітренко запевняє, що для потреб населення газу накопичено достатньо, ресурс закуповують лише для продажу промисловості.

На запит видання Вітренко не став уточнювати, які обсяги газу НАК збирається імпортувати до кінця року і опалювального періоду і скільки для цього потрібно коштів.

"Компанія планує здійснювати подальші закупівлі газу переважно для промислових клієнтів, і тому ми не можемо назвати точні цифри. Обсяг грошей (які будуть потрібні для закупівлі, - ред.) буде залежати від обсягів газу, і джерелом таких закупівель будуть оплати промислових клієнтів", - сказано в коментарі Вітренко.

Поки добовий обсяг закачування газу занадто малий, вважає експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. "150 млн кубів по місяцю. Це десь 20% місячних потреб промисловості", - підрахував він.