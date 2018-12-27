"Нафтогаз" начал поставку газа Смеле

Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

"Нафтогаз" подтвердил номинации на газ КП "Смелакомунтеплоэнерго"

Компания "Нафтогаз Украины" 27 декабря заключила договор и подтвердила номинации на газ КП "Смелакомунтеплоэнерго", которое обеспечивает теплом и горячей водой город Смела Черкасской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Сообщается, что предоставление номинаций на декабрь и январь стало возможным после выполнения местной властью города и КП "Смелакомунтеплоэнерго" требований статьи 22 закона Украины "О теплоснабжении" - принятия долгов предыдущего поставщика тепла ООО "Смела Энергоинвест" перед "Нафтогазом".

"Ситуация в Смеле наконец урегулирована и вошла в правовое русло. Так могло быть уже давно, если бы представители местной власти не пытались заработать на этой ситуации краткосрочные политические дивиденды, создавая неудобства для людей. Закон - есть закон, обойти его не удастся. Для избежания подобных ситуаций в будущем призываем местную власть ответственно относиться к использованию имущества общества и добросовестно платить за потребленный газ", - отметил первый заместитель главы правления НАК Сергей Перелома.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что в городе Смела Черкасской области все жилые дома и объекты инфраструктуры подключили к отоплению.

В "Нафтогазе" заявили, что причина отсутствия отопления в городе Смеле Черкасской области - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения.

В частности, ОАО "Черкассыгаз" прекратило подачу газа котельным города еще в прошлом году. Поставщик требовал от властей Смелы погасить долг частного обслуживающего предприятия "Смела Энергоинвест" в размере более 200 млн гривен. В 2010 году горсовет передал ему права на городские котельные и теплоцентрали.