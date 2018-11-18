В ГСЧС сообщили, что в Смеле все дома получают отопление

Фото: сотрудники инспектируют подачу тепла в Смеле (http://www.dsns.gov.ua)

Спасатели ходят по домам, чтобы контролировать подачу тепла

В городе Смела Черкасской области все жилые дома и объекты инфраструктуры уже подключили к отоплению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГСЧС.

Как сообщается, спасатели осуществляют мониторинг вместе с работниками теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства города.

"Разработана специальная система, которая позволяет ежечасно осуществлять передачу и обработку единой информации о состоянии температурного режима в каждом из подъездов жилого сектора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Смела Черкасской области к газу были подключены все 19 котельных. ПАО "Черкассыгаз" начал подачу газа на все котельные города Смела в Черкасской области.

Министр Геннадий Зубко подчеркнул безответственность и преступную бездеятельность местной власти. Он отметил, что городской голова и депутатский корпус в процессе восстановления теплоснабжения участия не принимали.