"Нафтогаз" почав постачання газу Смілі

Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

"Нафтогаз" підтвердив номінації на газ КП "Смілакомунтеплоенерго"

Компанія "Нафтогаз України" 27 грудня уклала договір і підтвердила номінації на газ КП "Смілакомунтеплоенерго", яке забезпечує теплом і гарячою водою місто Сміла Черкаської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Повідомляється, що надання номінацій на грудень і січень стало можливим після виконання місцевою владою міста та КП "Смілакомунтеплоенерго" вимог статті 22 закону України "Про теплопостачання" - прийняття боргів попереднього постачальника тепла ТОВ "Сміла Енергоінвест" перед "Нафтогазом".

"Ситуація в Смілі нарешті врегульована і увійшла в правове русло. Так могло бути вже давно, якби представники місцевої влади не намагалися заробити на цій ситуації короткострокові політичні дивіденди, створюючи незручності для людей. Закон - є закон, обійти його не вдасться. Для уникнення подібних ситуацій у майбутньому закликаємо місцеву владу відповідально ставитися до використання майна товариства і сумлінно платити за спожитий газ", - зазначив перший заступник голови правління НАК Сергій Перелома.

Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що в місті Сміла Черкаської області всі житлові будинки та об'єкти інфраструктури підключили до опалення.

У "Нафтогазі" заявили, що причина відсутність опалення у місті Смілі Черкаської області - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання.

Зокрема, ВАТ "Черкасигаз" припинило подачу газу котельням міста ще в минулому році. Постачальник вимагав від влади Сміли погасити борг приватного обслуговуючого підприємства "Сміла Енергоінвест" у розмірі понад 200 млн гривень. У 2010 році міськрада передала йому права на міські котельні і теплоцентралі.