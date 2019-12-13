"Нафтогаз" почав буріння надглибокої свердловини

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Свердловину 888 вже називають проектом національного значення

НАК "Нафтогаз України" почав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському газоконденсатному родовищі (Харківська область). Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як відзначили в прес-службі, проект реалізується в рамках контракту на надання комплексних технічних послуг з компанією Schlumberger.

За прогнозом, свердловина 888 дозволить здійснювати видобуток газу з глибинних горизонтів. Очікується, що її стартовий дебіт складе близько 100 тис. куб. м на добу з подальшим зростанням. За умови успішного завершення буріння в червні наступного року, пошуково-розвідувальна свердловина може підтвердити наявність покладів газу, здатних забезпечити приріст балансових запасів до 1,5 млрд куб. м газу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України", Андрій Коболєв заявив: "Шебелинка 888- це без перебільшення проект національного значення для українського газовидобутку. Якщо цей проект буде успішним, ми істотно посилимо нашу ресурсну базу, зможемо збільшити обсяг видобутку і наблизимо енергонезалежність України".

Як повідомляло РБК-Україна, польська державна компанія PGNiG SA підписала з української ERU Management Services ("ЕРУ") угоду в галузі розвідки і видобутку газу у Львівській області, недалеко від кордону з Польщею.

Відзначимо, за даними "Укртрансгазу", видобуток газу в 2018 році в Україні склав 20,9 млрд куб м.