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PGNiG заключила контракт на поставку 2 млрд куб. м СПГ в год с американской Cheniere

Новости » Финансы    08.11.2018 - 11:02
Фото: PGNiG (pgnig.pl)
Фото: PGNiG (pgnig.pl)

Долгосрочное соглашение начнет действовать с 2019 года

Польская государственная компания PGNiG подписала 24-летний контракт на поставку сжиженного природного газа с американской компанией Cheniere Energy. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании.

Согласно контракту, в 2019-2022 годах общий объем поставок составит около 0,52 млн тонн СПГ (около 0,7 млрд кубометров после регазификации). Однако в 2023-2042 годах общий объем импорта достигнет примерно 29 млн тонн (около 39 млрд кубометров после регазификации), что означает, что с 2023 года PGNiG будет покупать около 1,45 млн тонн СПГ ежегодно (около 1,95 млрд кубометров после регазификации).

Поставки будут производиться на терминал LNG в Свиноуйсьце.

Cheniere Energy, Inc. является ведущим производителем и экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в США

Напомним, что в октябре польская государственная компания PGNiG подписала два долгосрочных контракта на поставку СПГ с американскими компаниями Calcasieu Pass Global Venture и Venture Global LNG Plaquemines. Каждый контракт предусматривает поставку в  Польшу около 1 млн тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет. Поставки будут осуществляться через американские терминалы, строительство которых планируется завершить в 2022-2023 годах.

Отметим, что в начале октября 2018 года польская компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с Energy Resources of Ukraine на поставку газа оператору газотранспортной системы "Укртрансгазу". Договор предусматривает поставку более 200 млн куб. м газа с октября 2018 года по 1 мая 2019 года. Сырье будет использоваться для собственных нужд "Укртрансгаза". По словам вице-президента PGNiG по коммерческим вопросам Мачея Воняка, компания предлагает клиентам газ из различных источников и направлений, включая СПГ из Катара, США или Норвегии, газ с европейских рынков и газ, который добывает PGNiG в Польше.

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