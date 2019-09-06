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"Нафтогаз" купит газ за счет кредита ЕБРР

Новости » Экономика   

Проект имеет ориентировочную стоимость 120 млн евро

НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Об этом говорится в объявлении НАК.

Как отмечается в сообщении, проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.

"Начало процедур закупки по вышеуказанным договорам ожидается в 4-м квартале 2019 года. Начало предварительного отбора по вышеуказанным договорам ожидается в конце 3-го квартала 2019 года", - говорится в объявлении НАК.

Напомним, в июле НАК "Нафтогаз Украины" разместил пятилетние евробонды на 600 млн евро и трехлетние на 335 млн долларов. Эти средства НАК использовал для закупки газа на зиму.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на конец августа объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины превысили 18 млрд кубометров.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

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