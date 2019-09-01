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"Нафтогаз" установил цены на газ в сентябре

Новости » Экономика    01.09.2019 - 07:42
"Нафтогаз" установил цены на газ в сентябре
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

По сравнению с августом цены не изменятся

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 сентября 2019 года, не изменив их по сравнению с августом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации пресс-службы, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 640,00 - 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам). Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

При этом "Нафтогаз" пока не обнародовал цены на газ для населения на сентябрь. Однако согласно действующему постановлению правительства, они не могут быть выше, чем цены для промышленности.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 7,2-7,5%.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на газ для нужд населения и других потребителей по ПСО (спецобязательства) на август на 5,1%. В частности, новая цена определена на уровне 4 653,54грн/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов).

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