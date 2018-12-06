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"Нафтогаз" до конца января должен подготовить договорную основу для анбандлинга, - ЕК

Новости » Энергетика    06.12.2018 - 14:27
"Нафтогаз" до конца января должен подготовить договорную основу для анбандлинга, - ЕК
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Передачу ГТС должны подготовить в первые месяцы 2019 года

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" до конца января должен подготовить договорную основу для анбандлинга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Еврокомиссии.

Сообщается, что 29 ноября на переговорах по анбандлингу с участием "Нафтогаза", "Укртрансгаза" и "Магистральных газопроводов Украины" был согласован общий план действий на следующих этапах разукрупнения НАК.

"На основе согласованного плана действий "Нафтогаз" обязался разработать до конца января 2019 года в сотрудничестве с МГУ необходимые договорные рамки для создания сертифицированного оператора в соответствии с законодательством Украины и Третьим энергетическим пакетом. Правовые рамки должны быть реализованы в первые месяцы 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией перенесли на январь.

Кроме того, на этой неделе глава секретариата Энергосообщества Янез Копач заявил, что реальный анбандлинг не соответствует плану и дедлайнам "Нафтогаза".

 

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