ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" до кінця січня має підготувати договірну основу для анбандлінга, - ЄК

Новини » Енергетика    06.12.2018 - 14:27
"Нафтогаз" до кінця січня має підготувати договірну основу для анбандлінга, - ЄК
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Передачу ГТС мають підготувати у перші місяці 2019 року

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до кінця січня має підготувати договірну основу для анбандлінга. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Єврокомісії.

Повідомляється, що 29 листопада на переговорах щодо анбандлінгу за участю "Нафтогазу", "Укртрансгазу" і "Магістральних газопроводів України" було узгоджено спільний план дій на наступних етапах розукрупнення НАК.

"На основі узгодженого плану дій "Нафтогаз" зобов'язався розробити до кінця січня 2019 року у співпраці з МГУ необхідні договірні рамки для створення сертифікованого оператора згідно із законодавством України і Третім енергетичним пакетом. Правові рамки мають бути реалізовані в перші місяці 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією перенесли на січень.

Крім того, цього тижня глава секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що реальний анбандлінг не відповідає плану і дедлайнам "Нафтогазу".

 

Суд обґрунтував рішення про скасування штрафу Коболєву за премії "Нафтогаз" повідомив про дезінформацію споживачів облгазами Фірташа
Новини України ЕврокомиссияНафтогаз УкраїниАнбандлінг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся