"Нафтогаз" до кінця січня має підготувати договірну основу для анбандлінга, - ЄК

Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Передачу ГТС мають підготувати у перші місяці 2019 року

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до кінця січня має підготувати договірну основу для анбандлінга. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Єврокомісії.

Повідомляється, що 29 листопада на переговорах щодо анбандлінгу за участю "Нафтогазу", "Укртрансгазу" і "Магістральних газопроводів України" було узгоджено спільний план дій на наступних етапах розукрупнення НАК.

"На основі узгодженого плану дій "Нафтогаз" зобов'язався розробити до кінця січня 2019 року у співпраці з МГУ необхідні договірні рамки для створення сертифікованого оператора згідно із законодавством України і Третім енергетичним пакетом. Правові рамки мають бути реалізовані в перші місяці 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією перенесли на січень.

Крім того, цього тижня глава секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що реальний анбандлінг не відповідає плану і дедлайнам "Нафтогазу".