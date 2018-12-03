Реальный анбандлинг не соответствует плану и дедлайнам "Нафтогаза", - Копач

Фото: Янез Копач (Uros Hocevar/delo.si)

Копач считает, что "Нафтогаз" затягивает процесс анбандлинга

Глава секретариата Энергосообщества Янез Копач обратился к представителям Еврокомиссии, "Нафтогаза", "Магистральных газопроводов Украины" по поводу процесса анбандлинга (разделения, - ред.) "Нафтогаз Украины" и передачи газотранспортной системы новому оператору. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы секретариата Энергосообщества.

Копач считает, что процесс анбандлинга, который, согласно планам "Нафтогаза" должен произойти до 2020 года, затягивается.

"Сейчас мы должны быть уверены, что никто в России или где-то еще сможет обвинить Украину в двойных стандартах, когда речь идет о следовании правилам Третьего энергопакета. Самая важная примета, заслуживающая доверия к Украине, анбандлинг. Но реальный анбандлинг, не соответствует плану и дедлайнам "Нафтогаза”, - сказал он.

"Было много планов "Нафтогаза”, но все они устарели. Анбандлинг должен быть проводен таким образом, чтобы оператор ГТС мог получить сертификацию (сертификат Секретариата Энергосообщества ЕС, подтверждающий независимость оператора, - ред) до конца следующего года, пока не закончился действующий транзитный контракт. Только это обеспечит стабильность и долгосрочность нового транзитного контракта", - добавил он.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о переподчинении государственного оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго" Министерству финансов 14 ноября в ходе закрытого заседания правительства. Собеседники издания в Кабмине тогда сообщили, что предложение о передаче госкомпании от Минэнергоугля Минфину было внесено с "голоса" и до сих пор не оформлено официально.

Решение о передаче оператора энергосистемы в другое ведомство связано с необходимостью выполнения ряда условий по получению Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро.

В частности, речь идет о внедрении корпоративного управления в НЭК "Укрэнерго" и о необходимости достичь "существенного прогресса в подготовке "Укрэнерго" к сертификации в качестве независимого оператора". Сертификат оператора предстоит подтвердить в Энергосообществе ЕС. Такую сертификацию госкомпания может получить только после корпоратизации (реорганизации из унитарного предприятия в акционерное общество), внедрения набсовета, а также анбандлинга.