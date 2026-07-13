"Нафтогаз" і "Нова пошта" запустили нові послуги: що тепер можна зробити у відділеннях

Українці, які купили житло або змінили персональні дані, відтепер можуть швидше вирішити частину питань із особовим рахунком за газ. Нові послуги стали доступними у відділеннях "Нової пошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".
Головне:
У компанії повідомляють, що NovaPay та "Нафтогаз" розширили перелік послуг у відділеннях "Нової пошти". Відтепер у відділеннях можна:
Такі послуги можуть бути актуальними, зокрема, для тих, хто нещодавно придбав нерухомість або змінив документи після одруження чи з інших причин.
Крім нових сервісів, у відділеннях, як і раніше, можна:
У "Новій пошті" повідомили, що перевірити, чи надає конкретне відділення такі послуги, можна на інтерактивній карті на сайті.
Раніше РБК-Україна писало, чому можуть не надходити паперові платіжки за газ. Так відбувається, якщо у споживача є переплата, рахунок уже оплачений до 12 числа або підключені електронні квитанції. У компанії нагадали, що електронні рахунки доступні в особистому кабінеті та чат-ботах уже з 10 числа кожного місяця, тоді як паперові можуть надходити лише після 20-го.
Також ми розповідали, як українці можуть зекономити до 3000 гривень на платіжках за газ. Зокрема, споживачі можуть оплачувати рахунки коштами, накопиченими за державною програмою "Національний кешбек".