"Нефтегаз" и "Новая почта" запустили новые услуги: что теперь можно сделать в отделениях

Главное: Совместный сервис: Теперь решить популярные вопросы газоснабжения можно непосредственно в отделениях "Новой почты".

Теперь решить популярные вопросы газоснабжения можно непосредственно в отделениях "Новой почты". Новые возможности: Теперь в отделениях можно быстро обновить персональные данные, а также изменить владельца лицевого счета.

Теперь в отделениях можно быстро обновить персональные данные, а также изменить владельца лицевого счета. Для кого это актуально: Услуги рассчитаны на граждан, которые недавно приобрели жилье, изменили документы после бракосочетания или по другим причинам должны актуализировать информацию в базе поставщика.

Услуги рассчитаны на граждан, которые недавно приобрели жилье, изменили документы после бракосочетания или по другим причинам должны актуализировать информацию в базе поставщика. Базовый функционал: В отделениях по-прежнему можно сменить поставщика газа, подать заявку на новое подключение к сети, получить акт сверки или оформить справку об отсутствии задолженности.

Какие услуги добавили

В компании сообщают, что NovaPay и "Нафтогаз" расширили список услуг в отделениях "Новой почты". Теперь в отделениях можно:

обновить персональные данные (фамилию, номер телефона, электронную почту, паспортные данные и другую информацию);

(фамилию, номер телефона, электронную почту, паспортные данные и другую информацию); сменить владельца лицевого счета после покупки или переоформления жилья.

Такие услуги могут быть актуальны, в частности, для тех, кто недавно приобрел недвижимость или изменил документы после женитьбы или по другим причинам.

Какие услуги уже доступны

Помимо новых сервисов, в отделениях по-прежнему можно:

сменить поставщика газа;

подать заявку на новое присоединение;

получить акт сверки;

оформить справку об отсутствии задолженности.

В "Новой почте" сообщили, что проверить, предоставляет ли конкретное отделение такие услуги можно на интерактивной карте на сайте .