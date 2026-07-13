"Нефтегаз" и "Новая почта" запустили новые услуги: что теперь можно сделать в отделениях

Украинцы, которые купили жилье или изменили персональные данные, теперь могут скорее решить часть вопросов с лицевым счетом за газ. Новые услуги стали доступны в отделениях "Новой почты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" .
Главное:
В компании сообщают, что NovaPay и "Нафтогаз" расширили список услуг в отделениях "Новой почты". Теперь в отделениях можно:
Такие услуги могут быть актуальны, в частности, для тех, кто недавно приобрел недвижимость или изменил документы после женитьбы или по другим причинам.
Помимо новых сервисов, в отделениях по-прежнему можно:
В "Новой почте" сообщили, что проверить, предоставляет ли конкретное отделение такие услуги можно на интерактивной карте на сайте .
Ранее РБК-Украина писало, почему могут не поступать бумажные платежки за газ. Так происходит, если у потребителя есть переплата, счет уже оплачен до 12 числа или подключены электронные квитанции. В компании напомнили, что электронные счета доступны в личном кабинете и чат-ботах уже с 10 числа каждого месяца, в то время как бумажные могут поступать только после 20-го.
Также мы рассказывали, как украинцы могут сэкономить до 3000 гривен на платежках за газ. В частности, потребители могут оплачивать счета средствами, накопленными по государственной программе "Национальный кэшбек".