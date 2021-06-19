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Цены на газ в Европе выросли до максимума за последние 13 лет, - Оператор ГТС Украины

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Суббота 19 июня 2021 15:24
Цены на газ в Европе выросли до максимума за последние 13 лет, - Оператор ГТС Украины Фото: генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (facebook.com/mcfire76)
Автор: Александр Белоус

Цена на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 29,575 евро за МВт ч. Это максимальный уровень за последние 13 лет.

Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, по сравнению с минимумами лета 2020 года цены выросли в шесть раз.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-ти летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года", - сообщил он.

Цены на газ в Европе выросли до максимума за последние 13 лет, - Оператор ГТС Украины

Напомним, 14 июня июльские фьючерсы на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF выросли до 29,3 евро /MWh, или около 376 долларов за тысячу кубометров.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что единственный возможный рыночный способ снизить цену - это увеличить предложение. Поскольку "Газпром" имеет монопольное право на экспорт из РФ, поэтому только "Газпром" теоретически имеет возможность увеличить поставки со стороны РФ.

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