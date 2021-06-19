Цены на газ в Европе выросли до максимума за последние 13 лет, - Оператор ГТС Украины

Цена на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 29,575 евро за МВт ч. Это максимальный уровень за последние 13 лет.

Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook .

Как отметил Макогон, по сравнению с минимумами лета 2020 года цены выросли в шесть раз.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-ти летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года", - сообщил он.