Шмыгаль: индикативная цена за кубометр газа - более 11 гривен, она может уменьшиться

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на мировом и на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. На сегодня индикативная ц ена за метр кубический газа составляет более 11 гривен.

"На сегодняшний день индикативная цена на метр кубический газа составляет более 11 грн. Как отметил Денис Шмыгаль, не исключено, что в дальнейшем эта цена может снизиться, и в таком случае украинцы смогут получить газ по более низкому месячному тарифу", - указано в сообщении.

Шмыгаль также отметил, что на сегодня все частные потребители газа у НАК "Нафтогаз" пользуются летним продуктом.

"На сегодня у "Нафтогаза" более 1 млн частных потребителей, которые получают газ по цене годового продукта. Она равна 7,96 грн за кубометр. Параллельно есть биржевые торги. Ежемесячно устанавливается индикативная месячная цена", - сказал глава Кабинета министров.

По его словам, месячным продуктом "Нафтогаза" ни один украинец не пользуется.

"В течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители "Нафтогаза", в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 грн за кубометр", - сказал премьер.