"Нафтогаз" буде постачальником "останньої надії" до кінця воєнного стану: що це означає

За його словами, товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" визначено постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу.

Мельничук уточнив, що "Нафтогаз" буде постачальником на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Що таке постачальник "останньої надії"

Це постачальник, який надає свої послуги, якщо більше ніхто їх не надає. Причиною для цього може буде відмова інших постачальників через заборгованість клієнта або через технічну неможливість.

В Україні такі споживачі існують, до прикладу мова може йти про водоканали та теплокомуненерго. Постачальник "останньої надії" надає послуги, щоб підприємства отримували газ навіть тоді, коли не можуть сплачувати, але мають важливість для держави та відімкнути їх не можна.

Що цьому передувало

Нагадаємо, в липні 2020 року Кабінет міністрів затвердив компанію ТОВ "ГК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" на ринку природного газу. Компанія виграла конкурс і буде постачати газ споживачам, які не змогли укласти контракт.

Спочатку ціни постачальника останньої надії були значно вищими, ніж ринкові. Однак уряд змінив порядок формування ціни для ПОН.

"Нафтогаз" постачає газ побутовим клієнтам в якості ПОН за стандартною ціною 7,96 гривень за кубометр. Окрім того, під час війни підвищувати ціну на газ заборонено.

Наприкінці липня "Нафтогаз" повідомив про закінчення обов’язків постачальника "останньої надії". Як зазначили в компанії, законом встановлено, що постачальник "останньої надії" визначається Кабінетом міністрів строком на три роки за результатами конкурсу.