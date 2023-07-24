"Нафтогаз" повідомив про закінчення обов’язків постачальника "останньої надії"

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яке протягом останніх трьох років було гарантом газопостачання для споживачів, що залишились без постачальника, повідомило про закінчення строку виконання своїх функцій та обов’язків постачальника "останньої надії" з 22 липня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Як зазначили в компанії, законом встановлено, що постачальник "останньої надії" визначається Кабінетом міністрів строком на три роки за результатами конкурсу.

"Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23.07.2023 року у ТОВ "ГК "Нафтогаз України" будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів постачальника "останньої надії" необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування", - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомили протягом останніх трьох років ГК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії" поставила газ понад 9 млн домогосподарств, а також майже 8 тис. непобутових споживачів, серед яких, зокрема, підприємства теплокомуненерго.

Постачальник останньої надії

Нагадаємо, в липні 2020 року Кабінет міністрів затвердив компанію ТОВ "ГК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" на ринку природного газу. Компанія виграла конкурс і буде постачати газ споживачам, які не змогли укласти контракт.

Спочатку ціни постачальника останньої надії були значно вищими, ніж ринкові. Однак уряд змінив порядок формування ціни для ПОН.

До війни "Нафтогаз" в якості ПОН обслуговував близько 0,5 млн клієнтів. Але у травня 2022 року до компанії перешли близько 9 млн клієнтів компаній Дмитра Фірташа.

"Нафтогаз" постачає газ побутовим клієнтам в якості ПОН за стандартною ціною 7,96 гривень за кубометр. Окрім того, під час війни підвищувати ціну на газ заборонено.