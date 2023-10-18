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"Нафтогаз" за 9 місяців сплатив до держбюджету 70 млрд грн податків

Середа 18 жовтня 2023 18:24
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"Нафтогаз" за 9 місяців сплатив до держбюджету 70 млрд грн податків Фото: "Нафтогаз" за 9 місяців сплатив до держбюджету 70 млрд грн податків (Віталій Носач, РБк-Україна
Автор: Юлія Бойко

Група "Нафтогаз" за підсумками січня-вересня 2023 року сплатила до державного бюджету 70 млрд грн податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення групи.

Як повідомила пресслужба компанії в середу, 65 млрд грн надійшло до державного бюджету, що становить 11,8% загальної суми відрахувань бізнесу до нього, і 5 млрд грн - до місцевих бюджетів.

"Група "Нафтогаз" - це надійна економічна опора для громад і країни загалом. Лише у вересні наші підприємства перерахували до держбюджету 8,2 млрд грн, що становить 13,9% усіх податкових надходжень", - наводяться в повідомленні слова голови правління НАК Олексія Чернишова.

Раніше повідомлялося, група "Нафтогаз" у 2022 році перерахувала до бюджетів майже 100 млрд грн, у 2021 році - 116 млрд грн.

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