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"Нафтогаз" за 9 месяцев уплатил в госбюджет 70 млрд грн налогов

Среда 18 октября 2023 18:24
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"Нафтогаз" за 9 месяцев уплатил в госбюджет 70 млрд грн налогов Фото: "Нафтогаз" за 9 месяцев уплатил в госбюджет 70 млрд грн налогов (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Юлия Бойко

Группа "Нафтогаз" по итогам января-сентября 2023 уплатила в государственный бюджет 70 млрд грн налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы.

Как сообщила прессслужба компании в среду, 65 млрд грн поступило в государственный бюджет, что составляет 11,8% от общей суммы отчислений бизнеса в него, и 5 млрд грн - в местные бюджеты.

"Группа "Нафтогаз" - это надежная экономическая опора для общин и страны в целом. Только в сентябре наши предприятия перечислили в госбюджет 8,2 млрд грн, что составляет 13,9% всех налоговых поступлений", - приводятся в сообщении слова председателя правления НАК Алексея Чернышева.

Ранее сообщалось, группа "Нафтогаз" в 2022 году перечислила в бюджеты почти 100 млрд грн, в 2021 году - 116 млрд грн.

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