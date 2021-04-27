"Нафтогаз" за 2020 год получил 19 млрд гривен убытка

Чистый убыток НАК " Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19 млрд гривен. Убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Как отмечается в сообщении, в четвертом квартале 2020 года убыток составил 2,0 млрд гривен.
"Группа вошла в период улучшения доходности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года", - заявили в НАК.
В НАК отметили, что после отмены специальных обязательств (ПСО) с 1 августа 2020 года украинские потребители могут свободно менять поставщика природного газа.
"При этом посредники, поставляющие газ, должны вовремя рассчитываться за него. Однако, платежи за часть поставок до 31 июля 2020 года на условиях ПСО остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 23,2 млрд грн за 2020 год и повлияло на прибыльность", - добавили в пресс-службе.
В НАК также сообщили, что валовая добыча природного газа составила 14,9 млрд куб. м, а продажи - 18,2 млрд куб. м за год.
Напомним, "Нафтогаз" в 2020 году демонстрировал убыточную деятельность. Консолидированный убыток группы " Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года вырос до 17,034 млрд грн.
Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогазу", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.
Вместе с тем, 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил финансовый план НАК " Нафтогаз Украины" на 2020 год с чистой прибылью в размере 11,489 млрд гривен.