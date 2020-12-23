Правительство требует от "Нафтогаза" прибыли: утвержден финплан на 2020 год

Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Нафтогаз" должен получить в 2020 году прибыль на уровне 11,5 млрд гривен

Кабинет министров утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год. Государственная компания должна стать прибыльной по итогам года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год предусматривает получение чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в размере 112,023 млрд гривен. Чистая прибыль планируется в размере 11,489 млрд гривен. Выплаты в пользу государства составят 58,133 млрд гривен.

Напомним, "Нафтогаз" в 2020 году демонстрирует убыточную деятельность. Консолидированный убыток группы "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года вырос до 17,034 млрд грн. В прошлом году за этот же период прибыль составила 12,850 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Министерство финансов прогнозирует убыточную деятельность Группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Убытки ожидаются при реализации пессимистического, базового и оптимистического сценариев.