"Нафтогаз" за 2020 рік отримав 19 млрд гривень збитків

Як зазначається в повідомленні, в четвертому кварталі 2020 року збиток склав 2,0 млрд гривень.

"Група увійшла в період поліпшення прибутковості та очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року", - заявили в НАК.

У НАК зазначили, що після скасування спеціальних зобов’язань (ПСО) з 1 серпня 2020 року, українські споживачі можуть вільно змінювати постачальника природного газу.

"При цьому посередники, що постачають газ, мають вчасно розраховуватися за нього. Однак, платежі за частину поставок до 31 липня 2020 року на умовах ПСО залишаються простроченими, що стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 23,2 млрд грн за 2020 рік та вплинуло на прибутковість і рух грошових коштів від операційної діяльності", - додали в прес-службі.

У НАК також повідомили, що валовий видобуток природного газу склав 14,9 млрд куб. м, а продаж - 18,2 млрд куб. м за рік.