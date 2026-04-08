РФ вночі атакувала НПЗ на Харківщині: чи продовжить завод роботу

15:18 08.04.2026 Ср
Це вже п'ятий удар по підприємству з початку повномасштабного вторгнення
aimg Олена Чупровська
Фото: Атака на НПЗ у Мерефі 8 квітня: подробиці та наслідки удару (facebook.com/Сергій Крук)

Росіяни вночі 8 квітня атакували "шахедами" нафтопереробний завод у Мерефі на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та Суспільне.

П'ятий удар по заводу

Перші вибухи в Мерефі пролунали близько першої ночі. Постраждалих серед людей немає.

Керівниця юридичного відділу заводу Анастасія Чередникова повідомила про значні збитки підприємства:

"Серед людей постраждалих немає. Якщо не помиляюся, це п'ятий удар по підприємству з початку повномасштабного вторгнення. Завод працюватиме і надалі, бо дуже велика кількість працівників", - сказала вона.

За словами Чередникової, скільки часу знадобиться на відновлення - наразі сказати важко.

Окрім заводу, постраждала і цивільна інфраструктура. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив: внаслідок вибухів пошкоджені чотири будинки й три автомобілі.

Нещодавно Росія вдарила по автобусу у Нікополі просто у час пік. Унаслідок атаки загиблі та багато поранених. За день відбулося одразу кілька ударів по цивільній інфраструктурі міста.

До того росіяни вдарили по ринку у Нікополі. Ворожа атака забрала життя щонайменше п'ятьох людей. Є багато поранених унаслідок удару.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою