РФ вночі атакувала НПЗ на Харківщині: чи продовжить завод роботу

Росіяни вночі 8 квітня атакували "шахедами" нафтопереробний завод у Мерефі на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та Суспільне .

П'ятий удар по заводу

Перші вибухи в Мерефі пролунали близько першої ночі. Постраждалих серед людей немає.

Керівниця юридичного відділу заводу Анастасія Чередникова повідомила про значні збитки підприємства:

"Серед людей постраждалих немає. Якщо не помиляюся, це п'ятий удар по підприємству з початку повномасштабного вторгнення. Завод працюватиме і надалі, бо дуже велика кількість працівників", - сказала вона.

За словами Чередникової, скільки часу знадобиться на відновлення - наразі сказати важко.

Окрім заводу, постраждала і цивільна інфраструктура. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив: внаслідок вибухів пошкоджені чотири будинки й три автомобілі.