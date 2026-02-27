UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нафтобаза, центр управління дронами і не тільки. ЗСУ розповіли про удари по тилах ворога

Фото: ЗСУ вдарили по нафтобазі та центру управління дронами росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові у ніч на 27 лютого атакували російську нафтобазу, кілька складів та центр управління ворожими безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Під прицілом були пункти управління та склади: ЗСУ завдали серію ударів по окупантах

"У ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська" на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що на місці влучання зафіксовано масштабну пожежу, ступінь завданих збитків в результаті обстрілу уточнюється.

Крім того, ЗСУ вдарили по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького та Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими дронами неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників", - додали у Генштабі.

Удари ЗСУ по ключових цілях ворога

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ завдали серію ударів по ворогу на тимчасово окупованих територіях. Уражені пункти управління, склади та райони зосередження російських загарбників.

Окрім того, 18 лютого Сили оборони уразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-300ВМ, пункти управління дронами та зосередження сил і засобів ворога.

Також у ніч на 17 лютого ЗСУ завдали удару по російському вертольоту Ка-27 на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, вони уразили кілька пунктів управління дронами ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУГенштаб ВСУВторгнення Росії до УкраїниДрони