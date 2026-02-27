Нафтобаза, центр управління дронами і не тільки. ЗСУ розповіли про удари по тилах ворога

Українські військові у ніч на 27 лютого атакували російську нафтобазу, кілька складів та центр управління ворожими безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська" на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора", - зазначили у Генштабі.
Повідомляється, що на місці влучання зафіксовано масштабну пожежу, ступінь завданих збитків в результаті обстрілу уточнюється.
Крім того, ЗСУ вдарили по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького та Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими дронами неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників", - додали у Генштабі.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ завдали серію ударів по ворогу на тимчасово окупованих територіях. Уражені пункти управління, склади та райони зосередження російських загарбників.
Окрім того, 18 лютого Сили оборони уразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-300ВМ, пункти управління дронами та зосередження сил і засобів ворога.
Також у ніч на 17 лютого ЗСУ завдали удару по російському вертольоту Ка-27 на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, вони уразили кілька пунктів управління дронами ворога.