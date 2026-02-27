Нефтебаза, центр управления дронами и не только. ВСУ рассказали об ударах по тылам врага

"В ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Луганская" на временно оккупированной территории Луганской области. Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что на месте попадания зафиксирован масштабный пожар, степень нанесенного ущерба в результате обстрела уточняется.

Кроме того, ВСУ ударили по складам горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого и Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области, а также по пункту управления вражескими дронами неподалеку Райского, что на ВОТ Херсонщины.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков", - добавили в Генштабе.