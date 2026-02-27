RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Нефтебаза, центр управления дронами и не только. ВСУ рассказали об ударах по тылам врага

Фото: ВСУ ударили по нефтебазе и центру управления дронами россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в ночь на 27 февраля атаковали российскую нефтебазу, несколько складов и центр управления вражескими беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Под прицелом были пункты управления и склады: ВСУ нанесли серию ударов по оккупантам

"В ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Луганская" на временно оккупированной территории Луганской области. Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что на месте попадания зафиксирован масштабный пожар, степень нанесенного ущерба в результате обстрела уточняется.

Кроме того, ВСУ ударили по складам горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого и Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области, а также по пункту управления вражескими дронами неподалеку Райского, что на ВОТ Херсонщины.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков", - добавили в Генштабе.

 

Удары ВСУ по ключевым целям врага

Напомним, недавно ВСУ нанесли серию ударов по врагу на временно оккупированных территориях. Поражены пункты управления, склады и районы сосредоточения российских захватчиков.

Кроме того, 18 февраля Силы обороны поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300ВМ, пункты управления дронами и сосредоточения сил и средств врага.

Также в ночь на 17 февраля ВСУ нанесли удар по российскому вертолету Ка-27 на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, они поразили несколько пунктов управления дронами врага.

