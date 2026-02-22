UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нафтобаза в Луганську потрапила під удар: стовп вогню піднявся до неба

Фото: на метсі працюють служби (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Луганську здійснено атаку на нафтобазу - у мережі очевидці викладають кадри, на яких видно спалахи, заграву, а потім сильну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Першокурсники замінюють медиків в окупованому Луганську

Згідно з викладеними в мережу кадрами з проукраїнських Telegram-каналів, після удару по нафтобазі вгору здійнявся щільний стовп диму і вогню, - це може означати про загоряння нафти.

Також горизонт покрився загравою після удару по нафтобазі.

Перед цим у місті оголошували небезпеку безпілотних ударів.

 

 

Зазначимо, удари по нафтобазі в Луганську вже були зафіксовані раніше, також із наслідками у вигляді пожежі та втрат. Наприклад, 4 вересня було атаковано нафтобазу в окупованому Луганську, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Нафтобаза в Луганську регулярно зазнає обстрілів. У грудні 2023 року ЗСУ підтвердили обстріл дронами нафтобази - були вражені нафто-мастильні склади росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонбасНефтьАтака дронів