Нафтобаза в Луганську потрапила під удар: стовп вогню піднявся до неба

Згідно з викладеними в мережу кадрами з проукраїнських Telegram-каналів, після удару по нафтобазі вгору здійнявся щільний стовп диму і вогню, - це може означати про загоряння нафти.

Також горизонт покрився загравою після удару по нафтобазі.

Перед цим у місті оголошували небезпеку безпілотних ударів.