Нефтебаза в Луганске попала под удар: столб огня поднялся к небу

Фото: на метсе работают службы (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Луганске осуществлена атака на нефтебазу - в сети очевидцы выкладывают кадры, на которых видны вспышки, зарево, а затем сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Первокурсники заменяют медиков в оккупированном Луганске

Согалсно выложенным в сеть кадрам из проукраинских Telegram-каналов, после удара по нефтебазе ввысь поднялся плотный столб дыма и огня, - это может означать о возгорании нефти.

Также горизонт покрылся заревом после удара по нефетебазе.

Перед этим в городе обьявляли опасность беспилотных ударов.

 

Отметим, удары по нефтебазе в Луганске уже были зафиксированные ранее, также с последствиями в виде поажара и потерь. К примеру, 4 сентября была атакована нефтебаза в оккупированном Луганске, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.

Нефтебаза в Луганске регулярно подвергается обстрелам. В в декабре 2023 года ВСУ подтвредили обстрел дронами нефтебазы - были поражены нефте-смазочные склады россиян.

