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Нафта знову подорожчала після нових ударів між США та Іраном

05:40 13.07.2026 Пн
2 хв
Наскільки подорожчала нафта після чергових атак Близького Сходу?
aimg Едуард Ткач
Нафта знову подорожчала після нових ударів між США та Іраном Фото: ціни зросли більш ніж на 3% (Getty Images)
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Ціни на нафту різко зросли у понеділок 13 липня після того, як цієї ночі США та Іран знову обмінялися ударами, які загрожують постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3,92% - до 78,99 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 3,44% - до 73,87 доларів за барель.

Що передувало

Нагадаємо, на цих вихідних Іран завдав ударів по судну, яке нібито рухалося несанкціонованим маршрутом. Це викликало реакцію у відповідь США, які вдарили по іранській території, а Іран у відповідь завдав ударів по Катару та ОАЕ. Причому цієї ночі взаємні атаки знову продовжилися .

У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока відкрита для комерційного судноплавства, хоча раніше Іран заявив про закриття протоки після того, як судно, яке рухалося несанкціонованим маршрутом, потрапило під обстріл.

За даними системи відстеження суден Kpler, у неділю через протоку пройшло 6 суден, що є найнижчими показниками за п'ять тижнів.

Причому ескалація атак ще більше поставила під сумнів майбутнє тимчасової угоди США та Ірану, яку було підписано минулого місяця з метою відновити роботу протоки та припинити війну ще на 60 днів на час переговорів.

Згідно з звітом Міжнародного енергетичного агентства, після укладання угоди світові поставки нафти в червні зросли на 4,1 млн барелів на добу, але залишалися на 9,4 млн барелів на добу нижче за довоєнний рівень.

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Сполучені Штати Америки НАФТА Іран Ормузька протока
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