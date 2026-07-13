США розпочали нову серію атак по Ірану

У ніч на 13 липня США за наказом президента Дональда Трампа розпочали чергову серію ударів по Ірану через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Згідно із заявою, американські війська завдають додаткових ударів, щоб припинити іранські атаки на судна в Ормузькій протоці.

"Сьогодні о 17:00 за східним часом сили CENTCOM розпочали нові удари по Ірану, щоб ще більше послабити його здатність атакувати цивільних моряків та комерційні судна, що вільно проходять через Ормузьку протоку", - йдеться у пості.

Там уточнили, що наказ про завдання віддав головнокомандувач, щоб "притягнути іранські сили до відповідальності".

Іранські ЗМІ писали, що вибухи були чутні на півдні Ірану в районі міст Бендер-Аббас та Сірік.