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США розпочали нову серію атак по Ірану

00:49 13.07.2026 Пн
2 хв
Що відомо про нову атаку США по Ірану?
aimg Едуард Ткач
США розпочали нову серію атак по Ірану Фото: іранські ЗМІ писали про звуки вибухів як мінімум у двох містах (Getty Images)
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У ніч на 13 липня США за наказом президента Дональда Трампа розпочали чергову серію ударів по Ірану через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Згідно із заявою, американські війська завдають додаткових ударів, щоб припинити іранські атаки на судна в Ормузькій протоці.

"Сьогодні о 17:00 за східним часом сили CENTCOM розпочали нові удари по Ірану, щоб ще більше послабити його здатність атакувати цивільних моряків та комерційні судна, що вільно проходять через Ормузьку протоку", - йдеться у пості.

Там уточнили, що наказ про завдання віддав головнокомандувач, щоб "притягнути іранські сили до відповідальності".

Іранські ЗМІ писали, що вибухи були чутні на півдні Ірану в районі міст Бендер-Аббас та Сірік.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 12 липня Іран повністю закрив Ормузьку протоку через судна, які нібито рухалися несанкціонованим маршрутом. За підсумками іранська сторона атакувала контейнеровоз, чим зупинила його.

У відповідь на це США тієї ж ночі розпочали нову і вже третю серію ударів по Ірану. Пізніше у Центральному командуванні відзвітували, що завдали ударів по 140 іранським військовим цілям.

Ближче до вечора в CENTCOM знову виступили із заявою і сказали, що Ормузька протока залишається повністю відкритою для проходу цивільних судів. За твердженням командування, рух морського транспорту залишається безперебійним.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
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