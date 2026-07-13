США розпочали нову серію атак по Ірану
У ніч на 13 липня США за наказом президента Дональда Трампа розпочали чергову серію ударів по Ірану через Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
Згідно із заявою, американські війська завдають додаткових ударів, щоб припинити іранські атаки на судна в Ормузькій протоці.
"Сьогодні о 17:00 за східним часом сили CENTCOM розпочали нові удари по Ірану, щоб ще більше послабити його здатність атакувати цивільних моряків та комерційні судна, що вільно проходять через Ормузьку протоку", - йдеться у пості.
Там уточнили, що наказ про завдання віддав головнокомандувач, щоб "притягнути іранські сили до відповідальності".
Іранські ЗМІ писали, що вибухи були чутні на півдні Ірану в районі міст Бендер-Аббас та Сірік.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 12 липня Іран повністю закрив Ормузьку протоку через судна, які нібито рухалися несанкціонованим маршрутом. За підсумками іранська сторона атакувала контейнеровоз, чим зупинила його.
У відповідь на це США тієї ж ночі розпочали нову і вже третю серію ударів по Ірану. Пізніше у Центральному командуванні відзвітували, що завдали ударів по 140 іранським військовим цілям.
Ближче до вечора в CENTCOM знову виступили із заявою і сказали, що Ормузька протока залишається повністю відкритою для проходу цивільних судів. За твердженням командування, рух морського транспорту залишається безперебійним.