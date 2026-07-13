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Нефть снова подорожала после новых ударов между США и Ираном

05:40 13.07.2026 Пн
2 мин
Насколько подорожала нефть после очередных атак на Ближнем Востоке?
aimg Эдуард Ткач
Нефть снова подорожала после новых ударов между США и Ираном Фото: цены выросли на более чем 3% (Getty Images)
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Цены на нефть резко выросли в понедельник 13 июля после того, как этой ночью США и Иран снова обменялись ударами, которые угрожают поставкам энергоносителей через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,92% до 78,99 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 3,44% до 73,87 долларов за баррель.

Что предшествовало

Напомним, на этих выходных Иран нанес удары по судну, которое якобы двигалось по несанкционированному маршруту. Это вызвало ответную реакцию США, которые ударили по иранской территории, а Иран в ответ нанес удары по Катару и ОАЭ. Причем этой ночью взаимные атаки вновь продолжились.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для коммерческого судоходства, хотя ранее Иран заявил о закрытии пролива после того, как судно, которое двигалось по несанкционированныму маршруту, попало под обстрел.

Согласно данным системы отслеживания судов Kpler, в воскресенье через пролив прошло 6 судов, что является самым низким показателям за пять недель.

Причем эскалация атак еще больше поставила под сомнение будущее временного соглашения США и Ирана, которое было подписано в прошлом месяце с целью возобновить работу пролива и прекратить войну еще на 60 дней на время переговоров.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, после заключения сделки мировые поставки нефти в июне выросли на 4,1 млн баррелей в сутки, но оставались на 9,4 млн баррелей в сутки ниже довоенного уровня.

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