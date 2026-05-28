ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Нафта знову дорожчає після нових ударів США по Ірану

04:26 28.05.2026 Чт
2 хв
Який оптимістичний сценарій закладають ринки?
aimg Катерина Коваль
Нафта знову дорожчає після нових ударів США по Ірану Фото: ризик зриву переговорів залишається реальним (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ціни на нафту відновили зростання після падіння більш ніж на 5% у середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: США вдруге за тиждень вдарили по Ірану

Що відбувається з цінами

Станом на ранок 28 травня нафта сорту Brent підскочила до 96,21 долара за барель - плюс 2% за добу. WTI торгується близько 90,36 долара - зростання на 1,9%.

Попри це нафта все ще може завершити тиждень зниженням - ринки закладають у ціну можливість укладення хоча б тимчасової мирної угоди між США та Іраном.

Переговори зайшли в глухий кут

Трамп заявив, що "не задоволений" перебігом переговорів. Білий дім спростував іранські повідомлення про проєкт угоди, згідно з яким Іран та Оман мали б спільно контролювати Ормузьку протоку.

Камені спотикання в переговорах:

  • ядерна програма Ірану;
  • вимога Тегерана зберегти контроль над Ормузом;
  • подвійна морська блокада, яку підтримують обидві сторони;
  • санкції - Іран вимагає їх скасування, США відмовляють.

Що буде з цінами далі

Аналітики попереджають про ризик різкого стрибка цін до середини липня - якщо Китай відновить імпорт нафти після завершення розпродажу стратегічних резервів.

Глава дослідницького підрозділу Pepperstone Group зазначив: ринки оцінюють перспективи угоди "крізь оптимістичну призму", але ризик зриву переговорів "залишається цілком реальним".

Затяжний конфлікт вже спричинив стрімке зростання прибутковості облігацій через побоювання щодо повернення інфляції. Центробанки, включно з ФРС, можуть бути змушені підвищити відсоткові ставки у відповідь.

Конфлікт між США та Іраном триває вже четвертий місяць - він розпочався наприкінці лютого з американсько-ізраїльських ударів. За один із варіантів врегулювання, Ормузька протока може бути повністю відкрита для судноплавства приблизно за місяць після підписання угоди про припинення вогню.

Тим часом всередині Ірану фіксуються перші ознаки змін: президент Пезешкіан відновив доступ до міжнародного інтернету - після майже 90 днів блокувань.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки НАФТА Іран
Новини
Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Аналітика
Гроші в "тіні", клієнти в черзі: що насправді відбувається з готельним бізнесом в Україні
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Гроші в "тіні", клієнти в черзі: що насправді відбувається з готельним бізнесом в Україні